OpenAI di Altman in trattative per una start up di chip

L'amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, è in trattative con alcuni investitori medio orientali e produttori di chip come la taiwanese Tsmc per lanciare una start up che produce semiconduttori. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali l'obiettivo di Altman con la nuova società è quello di soddisfare il crescente bisogno di semiconduttori da parte di OpenAI riducendo allo stesso tempo la sua dipendenza da Nvidia.

I fondi raccolti da Altman - riporta l'agenzia Bloomberg - potrebbe essere usati per costruire una rete di impianti per la produzioni di semiconduttori.

