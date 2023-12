Apple ferma la vendita negli Usa di alcuni modelli di Apple Watch

Apple sospende le vendite di alcuni modelli di Apple Watch negli Stati Uniti prima di Natale dopo aver perso una disputa sulla violazione di brevetti. E cala a Wall Street, dove chiude perdendo lo 0,87% con gli investitori che valutano l'impatto dello stop sulle vendite delle festività. A pesare su Apple è anche l'addio di Peter Russel-Clarke, uno degli ultimi designer dell'era di Jony Ive, che ha annunciato al sua uscita dopo 20 anni.

La sospensione riguarda la serie 9 e l'Ultra 2 degli Apple Watch, che non saranno più venduti nel negozio online statunitense di Apple dal 21 dicembre, mentre dal 24 dicembre non saranno più disponibili nei negozi fisici di Cupertino. La decisione di Apple segue quella dell'International Trade Commission, che ha emesso un 'ordine di esclusione limitato' contro gli Apple Watch in ottobre, minacciando un divieto all'import per i dispositivi.

Il nodo riguarda il sensore per la misurazione dell'ossigeno, per il quale la società di apparecchiature mediche Masimo ritiene che Apple abbia violato alcuni suoi brevetti. Da qui la sospensione in attesa della revisione dell'amministrazione Biden, che ha il potere di porre il veto sul divieto all'import. Veti simili sono rari: uno degli ultimi risale al 2013 quanto l'allora presidente Barack Obama intervenne a favore di Apple dopo che Cupertino aveva perso un'azione all'International Trade Commission contro Samsung.

La decisione dell'Itc sul caso Apple-Masimo è soggetta a 60 giorni di revisione da parte dell'amministrazione Biden, periodo che scade il 25 dicembre. Se Biden dovesse schierarsi con Masimo e gli appelli di Apple non aver successo, Cupertino potrebbe dover modificare il software dell'Apple Watch per rimuovere la misurazione dell'ossigeno per riprendere le vendite. "Apple è in forte disaccordo con l'ordine" dell'Itc e "sta perseguendo le opzioni legali e tecniche per assicurare che l'Apple Watch sia disponibile per i consumatori", afferma Apple. "L'Itc ha portato avanti un attento processo legale e il suo giudizio esperto dovrebbe essere rispettato, proteggendo così - mette in evidenza invece Masimo - i diritti per la proprietà intellettuale e mantenendo la fiducia nel sistema dei brevetti americano".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA