ChatGpt compie un anno e continua la saga di OpenAI

Compie un anno ChatGpt, il software che tra luci e ombre ha dato una spinta decisa al settore dell'intelligenza artificiale. "Un anno fa probabilmente eravamo seduti in ufficio a dare gli ultimi ritocchi prima del lancio. Che anno è stato...", scrive su X Sam Altman, Ceo della società, ricordando il 30 novembre del 2022.

A soli due mesi dal lancio, nel gennaio del 2023, la piattaforma aveva raggiunto 100 milioni di utenti attivi settimanali diventando così l'applicazione con la crescita più rapida nella storia di internet.

