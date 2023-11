La fabbrica della realtà: cosa c'è dietro la soap opera su Sam Altman e Chat Gpt

A un anno dal lancio di Chat Gpt, il destino rocambolesco del suo papà, Sam Altman, prima cacciato dalla sua stessa azienda poi corteggiato da Microsoft e infine ripreso da OpenAI, ha conquistato per più giorni le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Cosa c'è dietro questo interesse per una vicenda societaria e per una tecnologia che resta ancora, per la stragrande maggioranza delle persone, piuttosto oscura? Un podcast di Massimo Sebastiani e Alessio Jacona