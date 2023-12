WhatsApp, arrivano i messaggi vocali che si autodistruggono

Come da previsioni scovate nelle versioni sperimentali, WhatsApp lancia su iPhone i messaggi vocali che si cancellano dopo il primo ascolto. Come per i testi, le foto e i video, anche le note vocali possono essere visualizzate una sola volta prima di autodistruggersi. Per tale motivo, non è possibile salvare, inoltrare o contrassegnare gli audio di questo tipo, che mirano a garantire maggiore privacy agli utenti, funzionando in modo simile a quanto già visto con altri contenuti multimediali. WhatsApp ha confermato che, dopo l'apertura e l'ascolto, le note saranno eliminate dalla chat.

Queste sono distinte dagli altri audio tramite un'icona che ne caratterizza il singolo ascolto, con il numero "1". Meta ha affermato che, dopo 14 giorni dalla ricezione, i messaggi audio, se non aperti, scadranno automaticamente e scompariranno dalla chat. Ad ogni modo, potranno essere ripristinati da eventuali backup, se ancora non ascoltati. L'arrivo dell'opzione era stato anticipato dal sito WabetaInfo a marzo. La distribuzione è in corso con un aggiornamento dell'app per iOs e, anche se non annunciato, dovrebbe palesarsi su Android nel corso delle prossime settimane. Per inviare un messaggio vocale che si autodistrugge, gli utenti devono accedere a una chat individuale o di gruppo, selezionare l'icona del microfono, registrare il messaggio, bloccare la registrazione e scegliere l'opzione di ascolto singolo, prima di inviare la nota.



