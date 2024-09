Apple, entro l'anno addio sui Mac Mini alle porte Usb-A

Potrebbero esserci novità per i Mac nel corso dell'anno. Se Apple presenterà, il 9 settembre, gli iPhone 16, più in avanti l'azienda americana toglierà il velo anche a parte della sua gamma di computer da scrivania.

L'esperto di notizie che riguardano la Mela, Mark Gurman di Bloomberg, ha segnalato che Apple sta lavorando ad una versione del Mac Mini senza porte Usb-A, quelle tradizionali a cui siamo abituati. Al loro posto, come da indicazione dell'Unione Europea, solo ingressi Usb di tipo C, oramai lo standard di ricarica per smartphone e altri accessori tecnologici di nuova fattura.

Gurman prevede l'arrivo di due declinazioni del computer, un Mac Mini standard e un Pro, anche con il processore avanzato M4 Pro. Apple starebbe inoltre lavorando a una versione più economica e ridotta della sua Magic Keyboard, il cui lancio è previsto "entro la metà del prossimo anno". La società ha introdotto una tastiera per iPad Pro in primavera, e Gurman indica che l'azienda sta rivolgendo la sua attenzione ai dispositivi non Pro: "Sarà una versione di fascia bassa che potrebbe essere progettata per un iPad economici o per i nuovi iPad Air".

L'evento del 9 settembre, dal nome "Glowtime", vedrà invece come protagonisti gli iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. L'altra grande novità è l'arrivo di iOs 18, il sistema operativo che porterà a bordo degli smartphone le funzionalità IA di Apple Intelligence. Gli utenti in Unione Europea, anche dopo il lancio, non potranno utilizzare le novità dell'intelligenza artificiale generativa, per via delle richieste imposte ai big dell'hi-tech dal Digital Markets Act, in termini di gestione dei dati, condivisione con terzi e sicurezza delle informazioni. Tutti i modelli della nuova generazione di iPhone saranno equipaggiati con il processore A18. Attesa per il comparto fotografico, che subirà un significativo miglioramento, in particolare sui modelli Pro e Pro Max, a quanto pare con l'introduzione di un sensore ultra-grandangolare da 48 megapixel e un teleobiettivo con zoom ottico 5x.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA