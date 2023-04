La sonda Hope, invece, in orbita attorno a Marte da febbraio 2021 , ha prodotto una cartina del globo marziano grazie alla sua fotocamera ad alta risoluzione, pensata per studiare in particolare l’atmosfera.

Abbracciano l’intero pianeta, le due nuove mappe ottenute dalla sonda americana Mars Reconnaissance Orbiter (Mro) della Nasa e dalla sonda Hope, degli Emirati Arabi. La prima, lanciata nel 2005, ha permesso di ricostruire una mappa in 3D della superficie del Pianeta Rosso mettendo insieme un mosaico di 100mila scatti, che ha consentito di raggiungere un dettaglio senza precedenti.

