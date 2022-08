Sebastiani, stasi percentuale dei positivi ai test molecolari Covid

La percentuale dei casi positivi ai test molecolari è in una fase di stasi in dieci regioni e l'incidenza dei positivi totali in cinque gruppi di province confinanti fra loro. Lo rileva l’analisi del del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Picone', del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Per quanto riguarda i ricoveri, l’esperto indica che negli ultimi sette giorni si rileva una frenata della discesa della curva dell'occupazione dei reparti di terapia intensiva e negli ultimi undici di quella dei reparti ordinari.