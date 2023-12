Nella Manovra niente fondi per l'Ebri di Rita Levi Montalcini

Nella Legge di Bilancio non ci sono fondi per l'Ebri, il centro europeo per la ricerca sul cervello voluto dal Nobel Rita Levi-Montalcini. "Per la prima volta, dopo oltre dieci anni, il contributo per i costi strutturali che la Fondazione Ebri Rita Levi-Montalcini riceve fin dal 2012 attraverso la Legge di Bilancio non è stato rinnovato", osserva il presidente della Fondazione, Antonino Cattaneo. Di conseguenza l'Istituto "dovrà chiudere", aggiunge. "È una decisione grave, della quale il Governo deve assumersi la responsabilità", dice ancora il presidente.



"Questo segnale di sordità e di assoluta indifferenza delle Istituzioni verso un piccolo gioiello della ricerca italiana mi dà profonda amarezza e tristezza - osserva ancora Cattaneo - e metterebbe chiunque di fronte alla gravissima decisione di interrompere il sogno di Rita Levi-Montalcini di avere in Italia un centro di ricerca sul cervello di livello internazionale, non potendo contare sull'apporto delle Istituzioni".



Il mancato rinnovo del contributo all'Ebri, dice ancora il presidente della Fondazione, "determina l'impossibilità di proseguire le ricerche e di sostenere i costi strutturali e la implementazione e manutenzione dei laboratori e delle sofisticate apparecchiature, costi che non possono essere coperti dai finanziamenti, in larga parte internazionali, per progetti di ricerca competitivi vinti dalle ricercatrici e dai ricercatori dell'Ebri. Alcune delle conseguenze del mancato rinnovo - aggiunge - saranno la restituzione di finanziamenti competitivi ricevuti dall'estero, l'interruzione di collaborazioni con prestigiose università e centri di ricerca nazionali e internazionali, nonché di sperimentazioni cliniche attualmente in corso su pazienti".

