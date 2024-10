I gechi hanno un sesto senso con cui percepiscono le vibrazioni

I gechi possiedono un sesto senso rimasto finora nascosto e la sua scoperta apre un nuovo capitolo delle ricerche sull'udito degli animali. Grazie a una struttura del loro orecchio interno tradizionalmente associata al controllo dell'equilibrio e della posizione del corpo nello spazio, i gechi riescono a percepire vibrazioni a bassa frequenza, un'abilità che finora era stata identificata solo in pesci e anfibi. Il risultato, pubblicato sulla rivista Current Biology, si deve a un gruppo di ricerca dell'Università americana del Maryland e sfida le attuali teorie sull'evoluzione dei sistemi sensoriali degli animali, mammiferi compresi. Anche nell'uomo, infatti, la connessione tra senso dell'udito e dell'equilibrio potrebbe essere più stretta del previsto.



"L'orecchio come lo conosciamo sente i suoni che si propagano nell'aria", afferma Catherine Carr, co-autrice dello studio guidato da Dawei Han. "Ma questo antico percorso, che è tipicamente legato all'equilibrio, nei gechi aiuta a rilevare le vibrazioni che viaggiano attraverso il suolo e l'acqua. Questo percorso esiste negli anfibi e nei pesci - dice ancora Carr - e ora è stato dimostrato che esiste anche nelle lucertole".



La struttura alla base del sesto senso dei gechi è il sacculo, un organo che si trova nell'orecchio interno di tutti i vertebrati, e che in questi animali può rilevare vibrazioni molto deboli, ben al di sotto delle frequenze che sono normalmente in grado di udire con le orecchie. Secondo i ricercatori, ciò indica che, nei gechi, il sacculo svolge una funzione distinta ma complementare al normale sistema uditivo.



"Si pensava che molti rettili fossero 'sordi', perché non sentono bene i suoni - aggiunge Han - ma si scopre che potrebbero potenzialmente comunicare tramite vibrazioni, il che cambia davvero il modo in cui i ricercatori pensano alla percezione che gli animali hanno dell'ambiente circostante".

