Il mondo a colori come lo vedono gli animali VIDEO

Il mondo a colori visto con gli occhi degli animali: è ora possibile catturarlo anche in movimento grazie ad una super-telecamera che consente di replicare con elevata accuratezza i colori che gli animali vedono nei loro ambienti naturali, che possono essere molto diversi da quelli percepiti dagli esseri umani. Il risultato della ricerca, coordinata dall’Università Queen Mary di Londra, è pubblicato sulla rivista Plos Biology. Questo passo in avanti tecnologico potrà aiutare a comprendere meglio come comunicano tra loro gli animali e come si muovono e interagiscono nell’ambiente che li circonda.

Animali diversi percepiscono il mondo in modo diverso a causa delle capacità dei fotorecettori presenti nei loro occhi. Ad esempio, creature come le api e alcuni uccelli vedono anche la luce ultravioletta, che è al di fuori della portata della percezione umana. I metodi tradizionali usati per ricreare questi colori richiedono spesso molto tempo, condizioni di illuminazione specifiche e non possono catturare immagini in movimento. Per superare questi ostacoli, i ricercatori guidati da Vera Vasas hanno sviluppato una nuova telecamera ed un sistema software in grado di girare video di oggetti in movimento dal punto di vista animale in condizioni di illuminazione naturale.

Il dispositivo, costituito da telecamere disponibili in commercio e assemblate in un involucro stampato in 3D, registra simultaneamente video in quattro lunghezze d’onda, corrispondenti a blu, verde, rosso e Uv. I dati sono poi elaborati grazie al software per produrre un video accurato al 92% di come questi colori vengono percepiti dagli animali, sulla base di ciò che si sa dei fotorecettori presenti nei loro occhi. “Siamo da tempo affascinati dal modo in cui gli animali vedono il mondo”, commenta Daniel Hanley dell’Università americana George Mason, co-autore dello studio: “Qui forniamo gli strumenti a ecologisti e registi per catturare i colori percepiti dagli animali anche in movimento”.

