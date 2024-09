Fertilità, ovociti anziani ringiovaniti nei follicoli giovani

Il periodo fertile potrebbe essere allungato per lei in futuro: in un esperimento con ovociti anziani ricercatori coordinati da Rong LI del Mechanobiology Institute, National University of Singapore sono riusciti a ringiovanirli impiantandoli in un follicolo ovarico giovane: i risultati sono pubblicati sulla rivista Nature Aging.

Ricerche precedenti hanno dimostrato che, con l'invecchiamento dei mammiferi, essi producono un numero inferiore di ovociti e quelli prodotti sono di qualità inferiore rispetto a quelli generati in età più giovane. Il follicolo ovarico è una struttura che fa parte dell'ovaio e che contiene nella sua parete interna un ovocita destinato a maturare. Queste cellule uovo, durante la fase ovulatoria, vengono rilasciate nelle tube di Falloppio e sono così pronte ad essere fecondate dagli spermatozoi.

In questo nuovo studio, i ricercatori hanno osservato che si verificavano ulteriori cambiamenti nei follicoli. Per verificare questa ipotesi, hanno condotto esperimenti in cui rimuovevano ovociti dai follicoli di topi giovani, li sostituivano con ovociti di topi più anziani e lasciavano che questi ovociti maturassero in ovuli. Successivamente, hanno testato la qualità dell'ovulo e degli eventuali cuccioli.

Il team ha scoperto che la qualità degli ovociti migliorava dopo l'impianto in un follicolo più giovane: l'ovocita anziano ringiovaniva, con una riduzione delle anomalie nei cromosomi, insieme a miglioramenti nella funzione dei mitocondri (le centraline energetiche delle cellule) e nell'espressione genica. Con il miglioramento del metabolismo degli ovociti e dei successivi ovuli, le probabilità di una gravidanza aumentavano.

I cuccioli prodotti dagli ovuli ringiovaniti risultavano più sani rispetto a quelli nati da topi di controllo più anziani, sebbene non fossero sani quanto i cuccioli nati da ovociti giovani di topi giovani. Il team ha inoltre scoperto che, se invertivano la procedura, mettendo ovociti giovani in follicoli più anziani, gli ovociti mostravano segni di invecchiamento. In futuro questi esperimenti potrebbero suggerire nuove strategie per affrontare problemi di fertilità, concludono.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA