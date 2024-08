Cinque trapianti grazie agli organi di una donatrice di Pavia

Nelle scorse ore sono stati effettuati cinque trapianti in tre ospedali della Lombardia grazie agli organi di una donatrice morta a Pavia in seguito ad un arresto cardiaco: La stessa donna, in vita, aveva espresso la volontà di donare gli organi e i tessuti alla sua morte.

Andrea Bottazzi, responsabile del Coordinamento Centro donazioni organi dell'ospedale San Matteo di Pavia, con la coordinatrice infermieristica Stefania Pisano, ha così attivato le procedure e le équipe per il prelievo degli organi.

Il cuore e un rene sono stati trapiantati al San Matteo; l'altro rene e il pancreas al San Raffaele di Milano, il fegato a Bergamo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA