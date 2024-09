Opel Movan Hydrogen, anteprima mondiale all'IAA di Hannover

Anteprima mondiale ad Hannover per l'Opel Movano Hydrogen. Grazie alla combinazione di celle a combustibile a idrogeno e batteria plug-in, il nuovo Opel Movano Hydrogen è in grado di percorrere oltre 500 chilometri (WLTP) e di essere rifornito di idrogeno in meno di 5 minuti.

Il motore elettrico fornisce 110 kW (150 CV) di potenza massima e una coppia massima di 410 Newton metri. La batteria agli ioni di litio da 11 kWh fornisce supporto in fase di partenza o accelerazione. Un altro grande vantaggio del sistema è rappresentato dall'energia in decelerazione che può essere recuperata e immessa nella batteria come elettricità tramite il motore elettrico che funziona come generatore.

Il nuovo arrivato eredita tutte le caratteristiche dei suoi fratelli elettrici a batteria e diesel: a partire da un'ampia gamma di 'aiutanti' elettronici che pongono Opel Movano ai vertici del suo segmento. È anche uno dei primi veicoli della sua categoria a raggiungere il livello 2 di guida assistita e convince per un volume di carico fino a 17 metri cubi, e quindi non accetta compromessi in termini di funzionalità e capacità di carico indipendentemente dalla motorizzazione.

Presentazione speciale ad Hannover anche per la piccola Opel Rocks Electric: era nascosta nel vano di carico del nuovo Opel Movano Hydrogen, equipaggiato con il kit Kargo. Il veicolo elettrico a batteria con dimensioni ultracompatte di 2,41 x 1,39 x 1,52 metri (lunghezza x larghezza x altezza), grazie al kit Kargo, dispone di un volume di carico aggiuntivo divisibile in modo modulare. Questo trasforma la due posti in un pratico veicolo per le consegne rapide. Spazio anche al nuovo Opel Combo Electric, immediatamente riconoscibile e inconfondibile grazie ad un frontale di nuova concezione e al caratteristico volto del marchio Opel Vizor. Il veicolo elettrico a batteria, che può essere ordinato a partire da 30.650 euro in Italia, offre ora un'autonomia a zero emissioni locali fino a 354 chilometri (WLTP), circa 80 chilometri in più rispetto al suo predecessore.

