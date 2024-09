Guida in souplesse e carichi pesanti con Toyota Proace Max

Si guida facile e con poco stress il nuovo Proace Max, furgone da 35 quintali che va a completare la gamma Toyota dei veicoli commerciali leggeri per le consegne a corto e medio raggio. Provato sulle strade olandesi dell'Aja, l'heavy duty van della Casa nipponica è risultato confortevole e sufficientemente agile nel traffico, mostrando uno sterzo e un'agilità a prova dei centri storici delle nostre città. Del resto la sua parentela stretta con il Ducato è una garanzia in tal senso. Il Max viene, infatti, prodotto da Stellantis nella fabbrica italiana di Atessa (i Diesel) e in quella polacca di Gliwice (gli elettrici), fianco a fianco ai mezzi Fiat, con la presenza in sede di ispettori qualità Toyota che ne verificano e certificano la rispondenza ai canoni delle Tre Ellissi.

L'introduzione del nuovo modello segue di qualche mese gli aggiornamenti di Proace e Proace City, per i quali la Casa nipponica propone un design frontale rivisitato, in parte ripreso dalla calandra trapezoidale del Max e permette alla Filiale italiana di coprire il 100% delle esigenze del mercato.

Già acquistabile in Italia, è offerto con una gamma di 3 varianti di potenza del noto Diesel di 2,2 litri (120, 140 e 180 Cv), abbinate sia a cambi manuali sia automatici, per prezzi (chiavi in mano) da 44.776 a 54.231 euroª. Sin dal lancio è prevista anche una variante con l'alimentazione elettrica e batterie che assicurano 420 km di autonomia per ciclo di ricarica (listino da 73.690 euro).

Tra i punti di forza dell'ultimo nato c'è la versatilità d'impiego. Una caratteristica esaltata dall'ampia varietà di configurazioni possibili all'ordine. La possibilità di scelta include due misure di passo, tre lunghezze e tre opzioni di altezza. Quattro, poi, i tipi di carrozzeria disponibili: van, chassis (cabinato con telaio), dropside (cabinato con cassone fisso) e Tipper (cabinato con cassone ribaltabile).

Da notare che la sua configurazione più grande (5.998 mm di lunghezza per 2.764 di altezza), raggiunge un volume di carico di 17 metri cubi, Guidato nei Paesi Bassi con motore 2.2 D da 140 cavalli e carrozzeria L2-H2 (5.998 mm per 2.524 mm), prezzo in Italia da 38.500 più Iva (48.070 euro chiavi in mano), il Proace Max ha confermato le buone caratteristiche generali del modello da cui deriva. Tra i pregi "lavorativi" da segnalare l'accesso al vano posteriore facilitato dalla soglia bassa e dalle ampie portiere posteriori che si aprono a 270 gradi.

A questi, dal 2025 si aggiungeranno nuovi servizi digitali.

Per esempio, "utilizzando l'applicazione per smartphone MyToyota - anticipano dalla Filiale -, i clienti potranno controllare a distanza funzioni come il blocco/sblocco delle porte e l'aria condizionata. Per le versioni elettriche si potrà programmare la ricarica e individuare i punti di ricarica pubblici più convenienti".

Da non tralasciare, infine, il capitolo garanzie, particolarmente importante per chi utilizza quotidianamente un autocarro per la propria attività lavorativa: i Diesel sono coperti per 3 anni/100.000 chilometri, gli elettrici arrivano a 8 anni/160.000 km. Il programma Toyota Relax Plus permette, inoltre, di estendere a pagamento tali termini fino a un massimo di 15 anni/250.000 km, semplicemente effettuando ogni anno i tagliandi presso la rete ufficiale. Effettuando i controlli in Toyota, infatti, viene riconosciuta ogni volta una garanzia aggiuntiva di 12 mesi/15.000 chilometri, per un massimo, appunto di 3 lustri.



