MAN Truck & Bus all'IAA con il nuovo eTGL

In occasione dell'IAA Transportation 2024, in programma dal 17 settembre ad Hannover, MAN Truck & Bus presenterà il nuovo MAN eTGL, il camion da 12 tonnellate a trazione elettrica che completa la gamma di camion elettrici MAN con un modello per la distribuzione leggera.

Con un'autonomia fino a 235 km, una ricarica rapida in circa 30 minuti e un carico utile fino a 6.600 kg a seconda dell'allestimento, MAN eTGL punta ad offreire la combinazione adatta per trasporti silenziosi e senza emissioni di CO2 nella logistica urbana delle merci, quindi per catene alimentari, rivenditori e per il settore della ristorazione.

Insieme all'eTGS e all'eTGX, con il nuovo eTGL MAN offre ora un'offerta completa da 12 a 42 tonnellate in modalità completamente elettrica. I requisiti di autonomia relativamente bassi, la possibilità di ricarica in deposito presso le sedi logistiche e le crescenti restrizioni sul rumore e sulle emissioni per i camion a combustione nei centri urbani, rendono la distribuzione urbana un'importante segmento di partenza per il passaggio alla mobilità elettrica.

"Con il nuovo eTGL - ha dichiarato Alexander Vlaskamp, Ceo di MAN Truck & Bus - MAN diventa un vero fornitore completo nel campo dell'elettromobilità. Dalle consegne notturne ai supermercati ai trasporti pesanti a lunga distanza, MAN come un unico fornitore offre alle aziende di trasporto trazioni a zero emissioni. I circa 2 mila ordini e richieste d'ordine per gli eTGX ed eTGS dimostrano che il nostro concetto di batteria modulare soddisfa le esigenze dei nostri clienti".



