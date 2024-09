Furgoni elettrici PVB di Kia debuttano a IAA Transportation

Quello di Kia all'edizione 2025 di IAA Transportation di Hannover, in programma dal 16 al 22 settembre, è un duplice debutto. Infatti la Casa coreana si affaccia massicciamente per la prima volta al mondo dei veicoli commerciali che fino ad oggi in Europa era presidiato con il solo camion leggero K-series. E mostra, soprattutto, in anteprima per il nostro Continente, la nuova gamma PVB (sigla che sta per Platform Beyond Vehicles) che rappresenta un approccio rivoluzionario al mercato dei veicoli commerciali leggeri e che sarà costituita al momento dai modelli elettrici e completamente connessi PV5 e PV7.

In particolare allo stand Kia alla IAA Transportation di Hannover i quattro concept PV5 High Roof, PV5 People Mover, PV5 3D e PV7 che prefigurano la gamma di veicoli commerciali per trasporto merci e trasporto persone che entreranno in produzione nell'estate del 2025.

"I nostri PBV flessibili e altamente versatili cambieranno completamente la logistica e i trasporti - ha affermato Marc Hedrich, presidente di Kia Europe con un approccio veramente incentrato sul cliente e un'unica piattaforma elettrica che può essere adattata a molteplici esigenze di mobilità". I nuovi PBV - ricorda una nota di Kia - sono ideali sia per i clienti professionale che per quelli privati. Come soluzioni di mobilità totale, combinano in modo unico i vantaggi di veicoli elettrici progettati e costruiti per questo specifico scopo con soluzioni software avanzate, aggiornamenti over-the-air e dimensioni e capacità di carico best-in-class. Il tutto con un'eccellente manovrabilità e l'altezza di ingresso più bassa sul mercato.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA