Volkswagen: il nuovo Crafter avrà un abitacolo connesso

Volkswagen cambia il Crafter, che si avvicina al debutto profondamente rinnovato, attraverso software ed hardware di livello superiore, e tramite un abitacolo completamente ridisegnato ed aggiornato con sistemi di infotainment di ultima generazione.

Nello specifico, il veicolo commerciale sarà dotato di un quadro strumenti digitale di serie, il Digital Cockpit, ed avrà un display per il sistema multimediale da 10,3 pollici, sempre di serie, mentre, in opzione, ne offrirà uno da 12,9 pollici basato sulla più recente tecnologia modulare di infotainment.

Infatti avrà un'interfaccia grafica di nuova concezione ed un nuovo menu di navigazione. Non manca all'appello un nuovo sistema di controllo vocale online, per gestire molte funzioni del veicolo, ed integrato con ChatGPT.

Il lavoro di rinnovamento nell'abitacolo di Crafter ha visto coinvolti anche il freno a mano ed il comando per il cambio automatico oltre ai pulsanti nella parte centrale della plancia.

A livello di sicurezza attiva, invece, spiccano i nuovi sistemi di assistenza di serie, come il Front Assist (frenata autonoma di emergenza con monitoraggio di ciclisti e pedoni), il Lane Assist (sistema di mantenimento della corsia), il Dynamic Road Sign Display, il limitatore di velocità ed il Park Distance Control acustico per la zona posteriore. Inoltre, sul nuovo Crafter si potrà avere per la prima volta, come accessorio, il Travel Assist, insieme al quale è stato introdotto anche l'Emergency Assist.



