Tutti i furgoni Ford Pro sono certificati Platinum Euro NCap

La gamma Ford Pro di Transit si aggiudica un importante riconoscimento: quello del massimo punteggio dall'Euro NCap, denominato Platinum. L'ente, che ha il compito di certificare la sicurezza di vetture e mezzi commerciali, ha promosso le doti di protezione del nuovo Transit Connect. Un veicolo che va a completare il processo di elettrificazione della gamma Transit con la variante plug-in hybrid dall'autonomia in elettrico, stimata, di 110 km. Nello specifico, il nuovo Transit Connect va ad affiancare il nuovo Transit Courier e l'E-Transit Courier 100% elettrico nell'offerta di furgoni compatti, ideali per lavorare dentro e fuori città.

Attualmente, dunque, sono 3 i Transit Ford Pro ad avere ottenuto il massimo punteggio Euro NCap, con i nuovi Custom e Courier che possono fregiarsi anch'essi del rating Platinum. "Sappiamo bene che i nostri clienti affrontano lunghe giornate lavorative al volante, spesso con carichi importanti da trasportare - ha dichiarato Marco Buraglio, direttore divisione veicoli commerciali Ford Italia - per questo la sicurezza è una priorità assoluta per noi".

