Ford E-Transit Custom, per 'elettrificare la produttività'

A livello europeo cresce il ruolo dei veicoli commerciali, sopratutto dei furgoni, tanto che una valutazione del Cebr (Centre for Economics and Business Research) colloca in ambito Ue più il Regno Unito la contribuzione dei mezzi per trasporto merci e persone entro le 3,5 tonnellate (cioè quelli che si possono guidare con patente B) sul Pil globale al valore di ben 1.000 miliardi di euro.

Non stupisce, quindi, l'impegno di Ford - che è leaderin Europa con il Transit da una tonnellata di carico utile - nell'accompagnare l'evoluzione del mercato verso due obiettivi precisi e condivisibili da tutti gli utilizzatori: l'aumento della produttività e l'elettrificazione.

L'importanza del debutto di E-Transit Custom, 100% a batteria, E-Transit Custom è evidente perché il suo lancio avviene in un momento significativo per l'adozione dei veicoli elettrici (Ev) anche da parte delle piccole imprese.

Uno studio del Cebr rileva infatti che la quota di veicoli commerciali elettrici immatricolati nei principali mercati è aumentata di oltre cinque volte dal 2018 al 2023. E che è crescente il numero di aree urbane a traffico limitato - le cosiddette zone a basse emissioni - che oggi sono più di 350 e riguardano una popolazione di oltre 80 milioni di persone.

"Le piccole imprese sono il cuore dell'economia europea - ha recentemente dichiarato Hans Schep, direttore generale di Ford Pro Europa, parlando del tema Productivity Electrified - e sono essenziali per le nostre comunità. Molte di loro si affidano ai furgoni Ford, clienti che serviamo da oltre mezzo secolo". "Proprio il loro punto di vista ci ha permesso di sviluppare una gamma di furgoni elettrici, ibridi plug-in e diesel adatti a supportarli in ogni settore e luogo. Inoltre abbiamo progettato servizi mirati a rendere la produttività tipica delle grandi flotte accessibile anche alle piccole imprese che non hanno un fleet manager".

Per massimizzare la produttività delle imprese il cui business si fonda sull'utilizzo dei furgoni la versione elettrica di Transit Connect offre nuove funzionalità, progettate per le esigenze delle piccole e medie imprese.

Sviluppato da zero con soluzioni innovative ispirate dai clienti, Ford E-Transit Custom unisce la tecnologia avanzata dei veicoli elettrici dell'Ovale Blu alla piattaforma digitale di software e servizi di Ford Pro.

Questa combinazione aiuta le aziende a ridurre i costi di di gestione, a lavorare (e far lavorare) in modo più efficiente e a semplificare la transizione verso i veicoli elettrici.

Tra queste spiccano l'autonomia fino a 337 km e gli intervalli di manutenzione di due anni con chilometraggio illimitato per ottimizzare i costi di gestione. Ma anche la connettività 5G3 di serie e soluzioni intelligenti per 'vivere' il veicolo come l'esclusivo volante reclinabile.

E-Transit Custom, va ricordato, offre una portata senza compromessi che arriva fino a 1.011 kg, un piano di carico più basso con accesso facilitato e una capacità di traino di 2.300 kg, che lo pone nella posizione di leader nella sua categoria.

La nuova generazione di Transit Custom offre la gamma più completa di sempre. E' infatti possibile scegliere tra due lunghezze (L1 o L2) e un'ampia serie di versioni per andare incontro a qualsiasi esigenza: furgone con volume di carico fino a 6,8 metri cubi e carico utile fino a 1.011 kg; furgone doppia cabina con seconda fila a tre posti e paratia fissa; combi M1 con la massima flessibilità tra carico e numero di passeggeri (che arrivano fino a 8).



