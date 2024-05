Hudson Automotive pronta al debutto europeo con eBold

Hudson Automotive, specializzata in veicoli commerciali leggeri, si appresta a fare il suo ingresso sul mercato europeo nel secondo trimestre del 2024 con il furgone elettrico eBOLD.

Con sede globale a Chongqing, Cina, e quartier generale europeo a Milano attraverso E-Quilibrium srl, Hudson Automotive si posiziona strategicamente per servire i mercati chiave in tutto il mondo, concentrandosi al momento sulle crescenti esigenze della zona europea, per poi espandersi prossimamente in Nord America.

Il 24 giugno a Milano avrà luogo la prima convention dei dealer e tra i prodotti in fase di lancio, l'azienda, che mira ad essere sostenibile e profittevole per i dealer europei, propone cinque furgoni elettrici di diverse dimensioni. Il primo a vedere le strade europee sarà eBOLD, con i suoi 6 metri di lunghezza e un volume di carico di oltre 12 metri cubi.

Il veicolo è pensato per essere una soluzione spaziosa e efficiente per le esigenze di trasporto urbano e interurbano.

eBold è anche un passo significativo verso la realizzazione della vision di trasporto sostenibile dell'azienda. Il primogenito di Hudson Automotive è, infatti, il risultato di anni di ricerca e sviluppo nella creazione di veicoli elettrici commerciali.



