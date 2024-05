In Italia camion idrogeno della Holthausen Clean Technology

I camion a idrogeno dell'olandese Holthausen Clean Technology arrivano sulle strade del Belpaese.

L'imminente passerella della motrice fuel cell, prevista al Transopet Logitec di Milano (8-11 maggio), sarà l'occasione per l'alessandrina GreenForce per presentare il memorandum d'intesa siglato con il Costruttore dei Paesi Bassi. Con quest'accordo, l'azienda piemontese ufficializzerà la vendita e l'assistenza dei mezzi pesanti HCT. La realtà italiana del gruppo Holdim, focalizzata sulle soluzioni di trasporto sostenibile, punterà inoltre più in generale allo sviluppo di varie attività per promuovere l'introduzione di veicoli a celle di combustibile alimentati ad idrogeno sul mercato italiano, a cominciare dalla realizzazione a Casale Monferrato di una stazione di rifornimento multicarburante, dotata anche di idrogeno.

Al termine della manifestazione fieristica milanese, la motrice "green" punterà a Serralunga di Crea, presso la sede della GreenForce e da qui, il 17 maggio, il veicolo sarà portato al Circuito del Monferrato (ex Autodromo di Morano sul Po), per una sessione di prove.

L'intesa siglata prevede la vendita e l'assistenza nello Stivale dei veicoli industriali e commerciali a idrogeno della HCT, a cominciare dal modello esposto alla rassegna meneghina.

Si tratta di un trattore con motori elettrici da 450 kW di potenza massima, azionati dall'energia prodotta dalle celle a combustibile di bordo da 200 kW, alimentate da idrogeno. I serbatoi di combustibile da 50 kg, rifornibili in soli 10 minuti, assicurano al veicolo "orange" una percorrenza massima di 450 chilometri per pieno.

Roberto Sterza, co-fondatore e direttore di GreenForce, ha sottolineato: "Questa partnership segna un passo importante nella nostra missione di promuovere la mobilità sostenibile in Italia. Secondo vari studi ed esperienze, l'idrogeno rappresenta la soluzione ideale per il trasporto su medio e lungo raggio in futuro, ma diventerà sostenibile solo attraverso lo sviluppo dell'infrastruttura adeguata e un programma completo di incentivi".

Aldo Longana, presidente di GreenForce, ha aggiunto: "Il mercato dei veicoli commerciali e pesanti, principalmente per le soluzioni a celle di combustibile, è ancora ai suoi inizi a causa della giovinezza e della complessità del settore. In questo contesto, il nostro team, composto da individui esperti con una conoscenza approfondita del mercato e delle sue dinamiche, può identificare e proporre le soluzioni giuste per la logistica dei clienti. Inoltre, siamo già in discussioni con potenziali partner italiani per costruire una rete commerciale e di servizio adeguata, anche se i parametri sembrano più complessi rispetto alla normale industria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA