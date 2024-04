Ad Ecomed 2024 esposto il nuovo Van-Up Strong 2024

In occasione di Ecomed, prima green expo con focus sul Mediterraneo, nata per promuovere esperienze virtuose di sostenibilità e circolarità, viene presentato Van-Up Strong, una nuova versione dell'allestimento furgonato di Umberto Palermo per Piaggio Porter NP6. In questo nuovo modello, l'ufficio tecnico della UP Srl ha interpretato l'allestimento rendendo la robustezza il suo punto di forza.

In particolare il furgone viene presentato con una sola porta anteriore destra scorrevole e due porte posteriori, in una verniciatura tecnica altamente resistente alle abrasioni e alla corrosione. La tinteggiatura dell'allestimento è di colore nero antracite. L'interno è rivestito in alluminio mandorlato con lastre dallo spessore di 3 millimetri. Anche le battute di accesso alle porte sono state rivestite in alluminio mandorlato, per conferire una maggiore solidità. Gli interni sono stati ristudiati e presentano ora un nuovo rivestimento di protezione in pannelli MDF spessi 1 centimetro, facilmente sostituibili nel caso di usura.

Elemento caratterizzante del prodotto è la sua robustezza, frutto di un'attenta analisi delle necessità che gli acquirenti hanno manifestato. Gli interni della precedente versione sono stati quindi completamente riprogettati per conferire all'utilizzatore una maggiore solidità che andasse maggiormente incontro alle sue esigenze.

Porter NP6 propone una gamma totalmente ecologica grazie a motorizzazioni esclusivamente a propulsione combinata (Benzina + GPL/Metano). La maggiore autonomia a carburante green favorisce l'uso quotidiano del mezzo nel perimetro cittadino, con modelli che rispondono anche alle necessità di un lavoro a più ampio raggio.

Anche l'attività per produrre l'allestimento Van-Up Strong viene svolta nel nuovo stabilimento della UP Srl ad Orbassano, dove è stata predisposta una linea di montaggio dedicata al prodotto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA