Stile più futuristico per il rinnovato Mercedes Actros L

Modellati in galleria del vento, i nuovi Mercedes-Benz Actros L presentano raffinate soluzioni aerodinamiche che hanno permesso un taglio dei consumi di carburante del 3%, a parità di motore, il collaudato OM 471 a gasolio di 12,8 litri, giunto alla terza generazione.

Caratterizzati da uno stile futuristico, con cabine cresciute in lunghezza di 80 millimetri proprio per ottenere superfici più affusolate, le motrici della Casa tedesca entreranno in produzione dal prossimo dicembre ma sono già ordinabili.

Al design della cabina, ottimizzato con l'adozione di spoiler, alettoni, griglie, archi passaruota ridisegnati e tante altre piccole soluzioni che ne hanno permesso migliorarne la penetrazione nell'aria, la nuova generazione del veicolo pesante di punta della Stella propone interessanti novità anche per comfort, dinamica e sistemi di assistenza alla guida, nel solco di una tradizione di innovazione avviata con la prima serie nel 1996. Al debutto, per esempio, il cruscotto digitale interattivo di seconda generazione che nella primavera del 2025 aprirà le porte a un ampio portfolio di servizi telematici.

Nella dotazione di bordo, si segnalano come standard il sistema di frenata Active Brake Assist 6 con arresto automatico del veicolo di emergenza sino a 60 km/h, il sistema di controllo di guida Active Sideguard Assist 2 e l'illuminazione esterna e interna completamente a Led, con i proiettori di tipo Matrix offerti come optional.

Proposto con tre varianti di cabina (Stream, Big e Giga space), Actros L può inoltre essere equipaggiato con poltrone riscaldabili, sistema multimediale con attacchi Usb-C e presa elettrica da 230 Volt "Il nostro obiettivo è sempre fornire ai nostri clienti le migliori soluzioni per tutte le tecnologie di propulsione - sottolinea Rainer Müller Finkeldei, responsabile dello sviluppo di Mercedes Benz Trucks -. Il tradizionale autocarro Diesel continuerà ad essere indispensabile nelle varie regioni del mondo ancora per qualche tempo. Con il nuovo Actros L abbiamo ulteriormente ottimizzato la nostra ammiraglia, collaudata sotto molti aspetti. Questo si riflette già nel design rivoluzionario della cabina".



