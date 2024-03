E-Doblò Fiat Professional, accesso gamma Stellantis Pro One

Pur con le sue ridotte dimensioni - 4,4 metri di lunghezza - Il C-van compatto E-Doblò di Fiat Professional è uno degli elementi forti nel programma Stellantis Pro One. Una rinnovata strategia che punta a fornire la migliore soluzione 'green' per chi lavora con un veicolo sotto le 3,5 tonnellate (quindi con patente B) e che è stata dettagliata in un articolato evento a Russelsheim in Germania.

Accanto a E-Scudo ed E-Ducato, tutti elettrici e resi ancora più funzionali ed efficienti con gli ultimi aggiornamenti, E-Doblò è infatti la soluzione perfetta per chi effettua servizi o trasporta merci (fino a 800 kg) in ambito urbano o nell'hinterland delle grandi città, dove è più sentita la necessità di muoversi con emissioni zero alla scarico, anche per aver accesso alle Ztl.

Nato all'insegna della flessibilità, E-Doblò è disponibile in due lunghezze e tre diverse configurazioni (Van, Furgone Crew Cab, Combi) e offre oltre alla soluzione elettrica con motore da 100 kW, batteria da 50 kWh e autonomia Wltp fino a 330 km, anche di motorizzazioni termiche (benzina Puretech 110 Cv e Turbodiesel BlueHDi 100 e 130 Cv) in grado di soddisfare tutte le esigenze. Nel caso del nostro E-Doblò la carica può arrivare fino a 100 kW per quella rapida con una sosta di 30 minuti per tornare all'80% di autonomia.

Come abbiamo avuto modo di verificare nella prova su strada attorno al sito di Stellantis a Russelsehim E-Doblò mette a disposizione tre interessanti soluzioni per facilitare l'uso dei veicolo, vere 'magie'. Ad esempio quella che aiuta nella guida, mostrando ciò che avviene dietro al furgone è definita Magic Mirror. Si tratta di uno specchio retrovisore digitale da 5 pollici che permette anche una visione completa della blind spot area e di ciò che registra la telecamera posteriore.



C'è poi l'opzione Magic Cargo che, abbattendo il sedile del passeggero offre la possibilità di caricare oggetti lunghi (come tubi o scale) fino a 3,4 m oppure di aumentare il volume di carico utile - che normalmente è di 4,4 metri cubi, di arrivare a 4,9. Infine con Magic Plug, E-Doblò mette a disposizione l'energia della sua batteria per funzionalità specifiche (come l'allestimento frigo) o per alimentare all'esterno con 220 Volt gli elettroutensili o altre attrezzature da lavoro.

Anche E-Doblò è dotato di sistemi di sicurezza attiva che assistono l'autista durante la guida, una proposta di Adas (Advanced Driver Assistance Systems) che ne assicura il posizionamento al vertice del segmento e che soprattutto lo rendono sicuro e 'tranquillizzante'. Sono il Traffic sign recognition, il Forward collision Warning e Active Safety Brake, il Lane Keeping Assist e il Driver Attention Alert. Quest'ultimo sistema monitora il livello di attenzione del guidatore e segnala - ad esempio alla fine di una giornata di lavoro - quando è il momento di fare una pausa nellla guida.

Chi guida E-Doblò può scegliere tra diverse modalità di gestione del sistema propulsivo elettrico. Sono Normal, Eco e Power. La prima è consigliata per la guida nel traffico di tutti i giorni; La Eco migliora il risparmio di energia e Power offrela massima risposta del motore. La velocità massima, più che adeguata anche per gli spostamenti autostradali, è di 135 km/h.

