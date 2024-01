Fiat E-Ducato 2024, nuovo riferimento della categoria

Commercializzato in oltre 80 Paesi, con più di 3.5 milioni di veicoli prodotti in quarant’anni, Fiat Ducato è uno dei veicoli di riferimento nel mondo delle consegne leggere. La nuova gamma 2024 ne incrementa l'appeal in termini di funzionalità, versatilità e piacere di utilizzo, in particolare nella variante a zero emissioni, alimentata a batteria. Si tratta di una versione elettrica completamente "in-house" che vanta la migliore autonomia della categoria insieme a un nuovissimo design esterno e interno. Il nuovo Ducato, inoltre, è offerto ad un prezzo ridotto del 25% per renderlo accessibile a tutti, in linea con la missione del brand di essere vicino ai propri clienti. Una delle maggiori innovazioni introdotte dall’E-Ducato 2024 è la nuova batteria da 110 kWh che assicura un’esperienza a zero emissioni ai vertici della categoria, grazie ad un’autonomia fino a 420 km nel ciclo Wltp, incrementata del 30% rispetto al passato. Un incremento che è frutto anche dei numerosi miglioramenti aerodinamici apportati al modello.

C'è, poi, il nuovo propulsore, in grado di erogare fino a 200 kW di potenza (270 Cv) e ben 410 Nm di coppia massima. Anche il sistema di rifornimento è completamente nuovo e presenta due caricabatterie di bordo standard, in grado di accettare fino a 11 kW in corrente alternata o fino a 150 kW in corrente continua, per una ricarica rapida della batteria in soli 55 minuti. Grazie alla nuova architettura elettrica, E-Ducato introduce una serie completa di nausili elettronici alla guida di tipo Adas. Il sistema Full Brake Control, il Traffic Sign Recognition, il Lane Departure Warning, l'Attention Assist e l'Intelligent Speed Assist diventano di serie su tutte le versioni, come anche il Cruise Control adattivo con funzione Stop-and- Go, il Lane Centering e il Traffic Jam Assist, che mantiene il controllo attivo della traiettoria del veicolo, tenendo conto delle condizioni del traffico. L'uso combinato di questi ultimi tre ADAS consente al nuovo E-Ducato di raggiungere il livello 2 di guida autonoma, in cui il veicolo assiste autonomamente il conducente durante le fasi di accelerazione, frenata e guida, rendendo l'E-Ducato, così come la versione diesel, il veicolo commerciale più sicuro del suo segmento.

A livello di design E-Ducato 2024 si riconosce per i paraurti ridisegnati, nuove piastre paramotore e una specifica griglia anteriore in tinta con la carrozzeria, volta a migliorare l'efficienza aerodinamica. Dispone, inoltre, di fari Full Led, che migliorano la visibilità notturna e conferiscono un aspetto contemporaneo e deciso. Il rinnovamento degli esterni è ulteriormente completato da fari posteriori aggiornati con accenti neri e nuovi loghi. Internamente, si notano il sistema di radionavigazione connesso con schermo da 10" e il cruscotto centrale full digital da 7" completano la dotazione di serie del nuovo E-Ducato. Grazie alla telecamera posteriore munita di griglie dinamiche di serie su tutte le versioni elettriche e diesel, parcheggiare diventa più semplice. Il dispositivo Keyless Entry & Go è diventato di serie: permette di bloccare e sbloccare le porte della cabina e del vano di carico e avviare il motore senza l'uso della chiave. Anche il freno di stazionamento elettrico riduce l'ingombro in cabina e facilita i trasferimenti.

Il rinnovato design degli interni è impreziosito da un cruscotto e un volante ridisegnati, da nuove portiere più funzionali e spaziose, in grado di contenere ogni tipo di oggetto utile, e da un nuovo sistema di climatizzazione automatica mono zona. I sedili di serie della versione Full Electric sono dotati di tessuti di alto livello e di un nuovo design per migliorare il comfort e l'ergonomia, mentre il nuovo servosterzo elettrico aggiunge precisione e maneggevolezza in tutte le condizioni di guida e di carico. Non mancano in cabina un caricatore wireless per lo smartphone, doppia porta Usb A + C per la ricarica degli apparecchi elettronici, una presa di corrente ad alta tensione da 230 volt, posizionata centralmente sulla cruscotto e facilmente riconoscibile da tutti gli occupanti dei sedili anteriori, e il parabrezza riscaldato con resistenza elettrica interna per uno sbrinamento rapido. Lo specchietto retrovisore digitale e i sensori di parcheggio a 360° sono un ulteriore aiuto durante la guida e il parcheggio di furgoni chiusi o a pieno carico.

"Il nuovo E-Ducato - sottolineano, inoltre, da Fiat Professional - è dotato di un propulsore particolarmente performante e di tre modalità di guida - Eco, Normal, Power - che assicurano il perfetto equilibrio tra prestazioni e autonomia (personalizzabile dal conducente) attraverso diversi profili di accelerazione e velocità massima a seconda della modalità di guida scelta. Il livello di E-coasting può essere selezionato attraverso specifiche palette sul volante che danno la possibilità di scegliere tra la frenata rigenerativa e la modalità veleggio".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA