Fiat espande in Africa le vendite pick up Titano

Sulla scia del successo brasiliano del pick-up Titano, Fiat ha deciso di estenderne la commercializzazione a vari Paesi dell'America Latina e dell'Africa. Il cassonato della Casa italiana saràproposto con motori differenti, a seconda del mercato in cui sarà proposto.

Ispirato nel nome all'entità della mitologia greca, questo pickup del segmento D ha nella robustezza, nelle capacità in fuoristrada e nella versatilità di utilizzo tre delle caratteristiche di forza.

"Mentre Fiat continua a svolgere un ruolo di primo piano sulla scena globale - sottolinea il Costruttore - l'introduzione di Titano riafferma il suo status di protagonista in diverse regioni. Con una grande comprensione delle diverse esigenze dei clienti e di ogni regione, Fiat è pronta a offrire la giusta risposta a ogni sfida, incorporando un impegno per l'eccellenza che trascende i confini".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA