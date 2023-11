Nuovo Opel Movano, rinnovamento sostenibile

Opel Movano si rinnova e punta su caratteristiche che lo renderanno ancora protagonista nel mercato dei veicoli commerciali, come un volume di carico di 17 m3, ed un carico utile capace di arrivare a 2 tonnellate, oltre alle diverse varianti disponibili, per soddisfare le diverse esigenze della clientela.

Esteticamente presenta un design rinnovato nella parte anteriore e posteriore che riprende gli elementi stilistici del brand del fulmine, ed offre i fari a LED in opzione. La cabina sfoggia una plancia di nuovo disegno, schermi touch a colori fino a 10 pollici per il sistema d’Infotainment, la ricarica wireless per lo smartphone, ed il Keyless Access and Start. Mentre la panca opzionale “Eat & Work” può essere utilizzata anche come piano di lavoro. Forte di un incremento della sicurezza attiva attraverso la guida autonoma di livello 2, che debutta su questo mezzo commerciale per la prima volta, Opel Movano continua a scommettere sull’elettrificazione con la versione Electric a zero emissioni locali, da 270 cv e 400 Nm di coppia, che sfrutta una nuova batteria da 110 kWh per garantire fino a 420 km di autonomia nel ciclo WLTP.

Questa si ricarica all’80% in 55 minuti con una colonnina a corrente continua, visto che accetta fino a 150 kW di potenza. Inoltre, il Movano offre, di serie, il caricatore trifase da 11 kW per la ricarica con corrente alternata. Nel 2024 arriverà Opel Movano HYDROGEN, per percorrere 400 km a zero emissioni locali (ciclo WLTP) e fare il pieno rapidamente. Non mancano, comunque, le sempre apprezzate unità turbodiesel, proposte con 3 livelli di potenza, 120 CV, 140 CV, e 180 CV che, in base alla potenza erogata, possono essere abbinate ad un cambio automatico a otto rapporti, e consentono un risparmio sul consumo di carburante fino al 9% rispetto ai motori precedenti.

