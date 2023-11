Gamma commerciale Toyota punta su Proace Max e Hylux Hybrid

In casa Toyota il nuovo Proace Max si unisce alla famiglia dei veicoli commerciali e ai rinnovati Proace e Proace City, mentre l'Hilux Hybrid 48V porterà per la prima volta un powertrain elettrificato nella gamma del pick-up.

Se tutta la gamma Proace è caratterizzata da un nuovo design e da una tecnologia rinnovata, con illuminazione full Led e i cerchi in lega, oltre agli interni con nuovi allestimenti, il nuovo Proace Max è disponibile in sei configurazioni, con due passi, tre lunghezze e tre altezze per molteplici opzioni di carico.

Classificato come il veicolo commerciale più grande della gamma Toyota Professional, nella configurazione più grande, Proace Max Electric ha una capacità di carico di 17 mü. Le operazioni di carico e scarico sono poi più semplici grazie alle porte a tutta altezza e alla pratica apertura squadrata, con soglia bassa per un facile accesso.

Per la prima volta su una Toyota, le porte si aprono a 270 gradi, massimizzando lo spazio di carico dal marciapiede e l'accesso al vano di carico. La tecnologia Full Electric di ultima generazione offre invece un comfort di guida a zero emissioni con la praticità di un'autonomia fino a 420 km.

La gamma Toyota Professional si arricchisce grazie anche all'introduzione del nuovo Hilux Hybrid 48V, che beneficia di migliore efficienza nei consumi e di prestazioni più elevate, migliorando ulteriormente le formidabili capacità del pick-up su strada e fuoristrada.

L'Hilux Hybrid 48V è caratterizzato da un'accelerazione più brillante e lineare, con prestazioni fuoristrada migliorate anche grazie a maggiore fluidità su terreni accidentati e alla frenata rigenerativa nei tratti in discesa. I miglioramenti alla guida non compromettono la capacità di traino e di carico utile, che rimangono rispettivamente a 3.500 kg e 1.000 kg.

