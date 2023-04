Milano Design Week, parola all'auto

Sono 918 eventi della Milano Design Week 2023. L'elenco completo sul sito del Fuorisalone, con guide, percorsi e suggerimenti per seguirli al meglio, girando per la città fino al 23 aprile, un' occasione anche per scoprire ed esplorare luoghi abitualmente sconosciuti o innaccessibili.

Il settore automotive, da sempre alla kermesse milanese, quest'anno ha ampliato la propria presenza con moltissimi marchi che hanno scelto di presentare proprio qui alcune novità.

Occhi puntati, poi, sui nuovi trend del design: complici le nuove motorizzazioni elettriche, le linee assumono nuove forme e l'auto cambia aspetto.