Hyundai al Fuorisalone 2023 con la Ioniq 6

Hyundai sarà presente alla Milano Design Week dal 17 al 23 aprile, continuando la collaborazione con Fuorisalone.it in qualità di main sponsor.

Inoltre, mediante un'inedita installazione presso la sede storica del Corriere della Sera, mostrerà la nuova Ioniq 6.

Denominata Solferino 28 - ELEVATORS, l'installazione a cielo aperto, organizzata da Corriere della Sera, Living e Abitare, presenterà le scenografiche torri- ascensore di Elevators, firmate dagli architetti Ico Migliore e Mara Servetto, e condurrà i visitatori in un viaggio ideale verso il futuro dove trova spazio la visione di Hyundai per un domani più sostenibile. Nel contesto sarà centrale la presenza della Ioniq 6, manifesto della mobilità del futuro di Hyundai, contraddistinta da un design futuristico, che le consente di avere un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,21. Nel corso dell'evento del Furisalone, dove Hyundai Italia è per il tredicesimo anno consecutivo main sponsor, le Ioniq 5 e 6 saranno le auto ufficiali dell'evento.