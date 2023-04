Maxus Mifa9, il nuovo luxury van elettrico a sette posti

Maxus, il brand che il colosso cinese Saic Motor ha dedicato ai veicoli commerciali e ai van, ha scelto una modalità inconsueta - ma 'centrata' rispetto alle caratteristiche del veicolo - per presentare il nuovo Mifa9, un minibus elettrico di lusso.

L'evento, organizzato dal Gruppo Koelliker, che importa e distribuisce in Italia la gamma elettrica Maxus, si è infatti concretizzato in un viaggio da Milano fino alla zona della Franciacorta con driver al volante, in perfetto stile NCC, la destinazione naturale di questo modello di fascia alta. E il riscontro è stato più che positivo, anche grazie alla combinazione tra doti della piattaforma Bev (180 kW cioè 244 Cv, con autonomia fino a 595 km secondo omologazione Wltp urbana) e le caratteristiche dello spazio interno.

Come ha sottolineato Marco Saltalamacchia ceo ed executive vice president del Gruppo Koelliker, Maxus "ha da subito raggiunto in Italia grandi risultati grazie al valore del brand, alla qualità dei mezzi, nonché alla forza della rete vendita del Gruppo".

"Sono stati ordinati più di duemila veicoli - ha detto - a prova della straordinaria autorevolezza che questo brand ha da subito dimostrato di avere. Nel primo trimestre del 2023, la market share dell'eD3 è stata del 20,4% e dell'eD9 quasi il 32%, posizionando entrambi i modelli sul secondo gradino del podio".

Non a caso Mifa, acronimo di Maxus Intelligent Friendly Artistic, vuole rivolgersi ad un target ben specifico di clienti: come ad esempio gli hotel di lusso, per accompagnare i propri ospiti, garantendogli il massimo confort e sicurezza.

Ma anche per le agenzie che curano gli aspetti logistici e di trasporto persone tramite gli NCC - ha concluso Saltalamacchia - oppure per le aziende che prevedono lo spostamento dei loro manager, che anche in viaggio hanno bisogno di un veicolo comodo e adatto per lavorare".

Caratterizzato da una estetica sicuramente personale, Mifa9 è un veicolo 'importante' che racconta già all'esterno il suo posizionamento premium e la sua impostazione tutta dedicata alla qualità della vita a bordo. In particolare per chi siede sulla fila centrale (che può essere composta da due poltrone in stile first class aeronautica) e sulla terza nella comoda zona di coda. Il tutto con una lunghezza esterna di 5.270 mm per 2.000 di larghezza e 1.840 mm di altezza.

Le finiture e le dotazioni sono di livello coerentemente elevato, e comprendono una presa di corrente 220 volt per il funzionamento a bordo di apparati da ufficio e soprattutto per ricaricare il laptop. Il livello di cura dei dettagli e degli interni davvero elevato, sia nella versione Luxury (listino da 86.000 euro) che in quella Premium (93.000 euro) completa le dotazioni a disposizione dell'autista, tra cui un lungo elenco di Adas e primo assistente alla guida intelligente che riconosce automaticamente lo stile del conducente attraverso la combinazione di dati e scenari di marcia.

Sia con la versione Luxury che con la Premium Mifa9 offre un'esperienza di viaggio di lusso, con poltrone completamente autonome e distanziabili, che il passeggero può controllare e gestire come meglio desidera.

E' possibile riscaldare i sedili, ventilarli e attivare la funzione massaggiante. Unico neo, la disponibilità dell' infotainment solo ai posti anteriori con schermo da 12.3 pollici, compatibile sia con Apple che con Android e collegato ad un impianto hi-fi con 12 speaker.

Mifa 9 - che circolerà in questi giorni come vip shuttle nelle zone più calde della Design Week a Milano - è già ordinabile in più di 22 concessionarie professional Koelliker che coprono l'intero territorio italiano, e sarà disponibile entro l'estate. Con garanzia di 5 anni e 100.000 km sul veicolo e di 8 anni e 200.000 km sulla batteria da da 90 kWh. Questa si ricarica dal 30 all'80% in mezz'ora con colonnine con potenza oltre 120 kW.