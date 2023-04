Lamborghini alla Design Week con tre serie speciali

Lamborghini, nel corso della Milano Design Week, presenterà, nella giornata del 21 aprile, tre Huracán in edizione limitata per celebrare il 60/mo anniversario del brand.

La prima sarà basata sulla Huracán STO, la seconda sulla Huracán Tecnica, e la terza sulla Huracán EVO Spyder. Ogni modello verrà realizzato in 60 esemplari e offerto in due configurazioni differenti, utilizzando alcuni colori della tradizione Lamborghini, con l'aggiunta di livree dedicate disegnate dal Centro Stile Lamborghini.

Inoltre, per dare ulteriore risalto all'unicità di queste serie speciali, ogni vettura presenterà una targhetta a vista "1 di 60" in carbonio, ed il logo "60°" verniciato sulle portiere e ricamato sui sedili.

Le auto in questione saranno presentate nello spazio espositivo presso la Segheria di Milano, in una location che fungerà da palcoscenico anche per la prima apparizione europea della nuova Lamborghini Revuelto.