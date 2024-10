A Sacile un campus sensibilizza sulla sicurezza stradale

Il rispetto delle regole come "prerogativa imprescindibile della sicurezza stradale": è il tema al centro del Campus tenutosi oggi a Sacile in occasione di "Profumi e sapori" e nell'ambito di 4SafetyFvg Pordenone, il progetto di comunicazione e sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale che la Regione Friuli Venezia Giulia ha affidato all'Ac pordenonese, presieduto da Corrado Della Mattia.

Tra i protagonisti Andrea Montermini e Jimmy Ghione. "Il territorio ha dato una risposta esaltante, la gente ha mostrato tanto interesse, che arriva soprattutto dai giovani e questo è un dato certamente incoraggiante", ha affermato Della Mattia.

"Ci attende tanta strada da fare insieme in modo sicuro, per invertire la tendenza dei dati sulla sicurezza stradale finora allarmanti per la nostra area territoriale".

"Siamo grati ad Ac Pordenone per avere coinvolto direttamente la nostra città nel progetto 4SafetyFVG - ha sottolineato Carlo Spagnol, sindaco di Sacile - il rispetto delle regole deve diventare un fatto culturale per essere davvero condiviso e divenire pienamente efficace".

Momento clou del fine settimana sacilese - spiega una nota - l'incontro sulla sicurezza in cui il già F.1 e pluri campione GT Andrea Montermini, con Jimmy Ghione, ha esemplificato alcune tecniche di guida comuni alle strade di ogni giorno quanto al racing. Il pilota e istruttore di guida professionista e il noto inviato televisivo hanno portato dei parallelismi sui comportamenti da tenere e su situazioni che se conosciute si evitano.

Nuovo appuntamento con 4SafetyFvg mercoledì 6 e giovedì 7 novembre alla Fiera di Pordenone nell'ambito di "Punto d'Incontro".



