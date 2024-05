Sicurezza stradale, ad Aosta due eventi dedicati ai giovani

Il Comune di Aosta organizza due eventi in occasione del 'Mese della Legalità e della Cittadinanza Aosta e dintorni'.

Il primo è in collaborazione con la Società autostrade valdostane - Sav, promotrice della campagna sulla sicurezza stradale 'Autostradafacendo', realizzata in collaborazione con la polizia stradale di Aosta. Si tratta di un momento di sensibilizzazione rivolto a bambini e ragazzi dai 9 ai 16 anni all'interno del progetto 'Andiamo sul sicuro', in programma il 21 maggio in piazza Chanoux. Alla giornata, prevista in due sessioni, mattutina e pomeridiana, prenderanno parte circa 350 alunni dell'ultimo biennio della scuola primaria e dei primi tre anni della scuola secondaria di secondo grado. Saranno proposte attività laboratoriali da svolgere a gruppi sui temi connessi ad attività di prevenzione, sperimentazione, contrasto dell'incidentalità stradale alcol e droga correlata utilizzando il 'Pullman azzurro', aula multimediale della polizia stradale, il grande tappeto della sicurezza stradale di 'Autostradafacendo', il furgone degli ausiliari della viabilità insieme alla ruota della sicurezza stradale e il 'percorso alcolemico'.

L'attività è realizzata in stretta sinergia con 'Aosta sicura', progetto finanziato dalla presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e proposto dal Corpo associato di polizia locale - police de la plaine di Aosta.

In questo senso il giorno seguente, il 22 maggio, alle 20.30 presso il teatro della Cittadella è in programma l'evento 'Fermati prima: non è soltanto un drink'. Parteciperanno, tra gli altri, rappresentanti del Corpo della polizia locale di Aosta e dell'Ordine degli psicologi della Valle d'Aosta. Ospite d'onore il comico, attore, conduttore televisivo e youtuber Tommaso Cassissa, anche noto come content creator con il personaggio Tommycassi. La partecipazione alla serata è gratuita su prenotazione, da confermare compilando il modulo online all'indirizzo http://glou.it/yhbcV3.



