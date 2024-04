Usa: le auto autonome sono sicure, ma con guidatore a bordo

A partire da Phoenix, in Arizona, le auto a guida autonoma di Cruise (filiale di General Motors) sono tornate in servizio, ma lo possono fare solo muovendosi con autista a bordo.

La decisione delle autorità è stata presa dopo la sospensione dell'attività nello scorso ottobre - a seguito di un incidente mortale avvenuto a San Francisco.

"Il nostro obiettivo è riprendere le operazioni senza conducente - ha dichiarato l'azienda - e a tal fine Cruise utilizzerà la guida manuale per creare nuove mappe e raccogliere ulteriori informazioni sul traffico in città selezionate, a partire da Phoenix".

Questo tipo di operatività viene svolto con veicoli a guida umana senza sistemi autonomi attivati", ha spiegato l'azienda.

Cruise nella nota ha inoltre afferma di aver "compiuto progressi significativi, guidati dalla nuova leadership aziendale, dalle indicazioni di esperti di terze parti e da una più stretta collaborazione con le comunità in cui operano i nostri veicoli".



