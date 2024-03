Sistema Volvo avvisa sul cruscotto di presenza incidenti

Volvo Cars ha messo a punto per le sue auto il dispositivo Accident Ahead Alert che permette di avvisare il guidatore per tempo della presenza sul suo percorso di incidenti o veicoli fermi in carreggiata. Si tratta di una novità tecnologica particolarmente utile in caso di strade ricche di curve o in condizioni di scarsa visibilità per pioggia o nebbia. Per funzionare, il dispositivo utilizza la comunicazione tra veicoli, quella tra infrastrutture e auto, i dati provenienti dalle altre Volvo in circolazione dotate di sistema car-to-x e altri collettori di dati che vengono poi elaborati da una centrale che invia in tempo reale la comunicazione.

L'allarme viene così ricevuto dalle vetture che si stanno muovendo sulla medesima arteria, con alcune centinaia di metri di preavviso. Vengono avvisati prontamente i guidatori del pericolo e della necessità di rallentare la marcia e procedere con cautela tramite un segnale luminoso che appare sul cruscotto.

Il dispositivo Accident Ahead Alert è al debutto in Europa in Danimarca, per i modelli delle serie 40, 60 e 90 prodotti dopo il 2016. A breve, inoltre, sarà esteso per gli stessi modelli anche ad altri mercati europei.

"Utilizzando questa rivoluzionaria tecnologia connessa - spiega Åsa Haglund, responsabile del Centro Sicurezza di Volvo Cars -, il nostro 'avviso di incidente' può aiutare i conducenti Volvo a evitare spiacevoli sorprese, contribuendo nel contempo a rendere le strade più sicure per tutti. Grazie alla nostra collaborazione con la Direzione stradale danese e con altri partner nell'ecosistema della trasmissione dati per la sicurezza stradale, possiamo introdurre questa nuova funzionalità e continuare la nostra leadership nelle innovazioni di sicurezza".



