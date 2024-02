Città 30: Lepore, nel primo mese è cresciuto l'uso della bici

Dopo un mese dall'introduzione di Città 30 "Bologna presenta i suoi dati. Nel primo mese abbiamo ridotto gli incidenti del 16%, in particolare gli incidenti per i pedoni sono diminuiti del 25%". Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, al suo arrivo all'incontro nazionale con sindaci, associazioni esperte ed esperti, dal titolo, 'Più piano, più sicuro' in Sala Borsa a Bologna. Per Lepore "è diminuita del 19% anche la gravità degli incidenti con meno persone ferite e, dato nuovo di questi giorni, abbiamo rilevato un +29% dell'uso della bicicletta per andare al lavoro nelle strade che stiamo monitorando", conclude Lepore.



