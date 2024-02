Aspi, progetto su sicurezza stradale in una scuola bolognese

Sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto delle norme sulla sicurezza stradale.

Con quest'obiettivo Autostrade per l'Italia ha portato oggi in una scuola bolognese, l'Istituto tecnico commerciale e per geometri 'Crescenzi-Pacinotti', il suo progetto didattico e culturale. Un percorso interattivo composto da workshop didattici, eventi live e un contest dedicato ai partecipanti che coinvolge fino a maggio oltre 200 istituti selezionati sui territori attraversati dalla rete Aspi e oltre 12mila ragazze e ragazzi che frequentano gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado. "Con questa iniziativa vogliamo sensibilizzare i più giovani sull'importanza dei comportamenti corretti alla guida, provando a portare fuori dalla rete autostradale la nostra esperienza e il nostro lavoro quotidiano che solo in questo territorio conta in media ogni anno oltre 40.000 interventi di soccorso meccanici e sanitari", afferma il direttore del III Tronco di Autostrade per l'Italia, Stefano Vimercati. Il progetto nelle scuole prevede un test personalizzato, da seguire in aula individualmente su smartphone, che porta ogni ragazzo guidato dal docente a seguire da vicino i temi sulla sicurezza stradale.



