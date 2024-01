Capo vigili Roma, 'più controlli su uso cellulari alla guida'

"Sull'uso dei cellulari alla guida abbiamo messo in campo più pattuglie per i controlli, e stiamo elevando migliaia di sanzioni per mancanza di precedenza dei pedoni sulle strisce". Lo ha detto il neo comandante della Polizia Locale di Roma Capitale Mario De Sclavis nel corso di un incontro con i giornalisti nella sede del Corpo.

"Per gli autovelox ci sono strade scoperte perché non si possono mettere i velox mobili - ha aggiunto - sulla Colombo per esempio non si possono posizionare in sicurezza. Poi non se ne può mettere uno ogni 100 metri ma se continua questo disprezzo della vita e della libertà altrui io ne posso mettere cento, ma se tra uno e l'altro uno guida ubriaco e affonda sull'acceleratore...".



