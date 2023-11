Lombardia, 402 morti nel 2022 in 28.786 incidenti stradali

Nel 2022 si sono verificati in Lombardia 28.786 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 402 persone e il ferimento di altre 37.912. L'anno 2022 è caratterizzato da una netta ripresa della mobilità e, come conseguenza, dell'incidentalità stradale. Rispetto al 2021 aumentano gli incidenti (+11,4%) e le vittime e i feriti in egual misura (+12,6%), in linea con quanto avviene a livello nazionale dove, tuttavia, gli incrementi risultano più contenuti rispetto a quelli della regione: +9,2% per il numero di incidenti e di feriti e +9,9% per il numero delle vittime. Nel periodo 2001-2010 le vittime della strada si sono ridotte in Lombardia del 47,3%, più della media nazionale (-42,0%); fra il 2010 e il 2022 si registrano variazioni, rispettivamente di -28,9% e -23,2%. Nello stesso periodo l'indice di mortalità sul territorio regionale non subisce variazioni e resta stabile a 1,4 deceduti ogni 100 incidenti, così come quello nazionale (1,9 decessi ogni 100 incidenti).

Nel 2022, rispetto al 2010, in Lombardia l'incidenza degli utenti vulnerabili per età (bambini, giovani e anziani) periti in incidente stradale risulta più alta, attestandosi su un valore superiore anche alla media Italia (44,8% contro 44,3%). Guardando invece agli utenti vulnerabili secondo il ruolo che essi hanno avuto nell'incidente (conducenti/passeggeri di veicoli a due ruote e pedoni), il loro peso relativo (sul totale dei deceduti) misurato nella regione anche per il 2022 si conferma superiore a quello nazionale (54,5% contro 49,3%). Nel 2022 in Lombardia, l'incidenza di pedoni deceduti, rispetto al 2010, risulta identica (17,2%), mentre nel resto del Paese si rileva, seppur contenuto, un aumento, da 15,1% a 15,4%.

Tra il 2021 e il 2022 l'indice di lesività aumenta da 130,3 a 131,7, mentre restano stabili sia l'indice di mortalità a 1,4 decessi ogni 100 incidenti sia quello di gravità (misurato dal rapporto tra il numero dei decessi e la somma di decessi e feriti moltiplicato 100) a 1,1. Sulle autostrade, il maggior numero di incidenti (444) continua a verificarsi in A04, che mantiene il primato anche per numero di morti e feriti (rispettivamente 16 e 787). Gli indici di mortalità (9,52) e gravità (6,9) più elevati, invece, si rilevano in corrispondenza degli incidenti avvenuti in A58. Si conferma sempre critica la situazione della SS036, con 269 incidenti, 5 morti e 412 feriti, anche se, tra le Strade Statali fuori dall'abitato, lo stesso bilancio di decessi si riporta per la SS010, SS042 e la SS494, mentre il numero più elevato di morti (9) è stato registrato sulla SS45. L'indice di mortalità cresce nelle province di Mantova, Pavia, Bergamo, Como, Sondrio, Lodi e Varese, rimane pressoché immutato a Milano e diminuisce in quelle di Cremona, Brescia, Lecco e Monza e della Brianza.

Nel 2022 il maggior numero di incidenti (22.198, il 77,1% del totale) si è verificato sulle strade urbane, provocando 186 morti (46,3% del totale) e 27.787 feriti (73,3%). Rispetto all'anno precedente i sinistri aumentano su tutte le categorie di strada ma l'incremento maggiore si verifica sulle strade urbane (+11,8%), seguite dalle autostrade (+10,6%) e dalle altre strade (+10,1%). Gli incidenti più gravi avvengono su quest'ultima categoria di strada (3,6 decessi ogni 100 incidenti) e sulle autostrade (2,4 decessi ogni 100 incidenti). Sulle strade urbane il 44,1% dei sinistri stradali si verifica su un rettilineo, percentuale che sale al 59,6% sulle strade extraurbane. In ambito urbano, gli incidenti che avvengono presso un'intersezione rappresentano il 27,6% del totale, seguono quelli che si verificano agli incroci (14,0%), nei pressi di una curva e di una rotatoria (6,6% per ciascuno dei due ambiti). Lungo le strade extraurbane il 19,2% degli incidenti si verifica in curva, l'8,0% nei pressi di un'intersezione, il 5,5% di una rotatoria e il 5,3% di un incrocio.

La maggior parte degli incidenti stradali avviene tra due o più veicoli (72,7%); la tipologia di incidente più diffusa è lo scontro frontale-laterale (9.329 casi, 77 vittime e 12.494 feriti), seguita dal tamponamento (5.321 casi, 38 decessi e 8.202 persone ferite). La tipologia più pericolosa è lo scontro frontale (5,2 decessi ogni 100 incidenti), seguono l'urto con ostacolo accidentale (2,8 decessi ogni 100 incidenti) e la fuoriuscita (2,3 decessi ogni 100 incidenti). Gli incidenti a veicoli isolati risultano più rischiosi, con una media di 2,2 morti ogni 100 incidenti, rispetto a quelli che vedono coinvolti più veicoli (1,1 decessi). Nell'ambito dei comportamenti errati di guida, il mancato rispetto delle regole di precedenza, la guida distratta e la velocità troppo elevata sono le prime tre cause di incidente (escludendo il gruppo residuale delle cause di natura imprecisata). I tre gruppi costituiscono complessivamente il 42,1% dei casi. Considerando solo le strade extraurbane, la guida distratta incide da sola per il 21,0%, mentre l'elevata velocita ed il procedere senza mantenere la distanza di sicurezza seguono, rispettivamente, con il 13,3% ed il 13,1% di casi.



