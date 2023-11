Dal 15 novembre obbligo delle gomme invernali per le auto

Come ogni anno, dal 15 novembre torna l'obbligo per tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori e i motocicli, di montare gli pneumatici invernali o di tenere a bordo, mezzi antisdrucciolevoli. La regola,informa la Polizia, vale su tutte le strade urbane, extraurbane e le tratte autostradali individuate dai rispettivi enti proprietari ed è pubblicizzato attraverso apposita segnaletica.

La Polizia di Stato ricorda che le gomme invernali, perché siano conformi alla legge, devono riportare sul fianco, la sigla M+S (oppure "MS", "M/S", "M-S", "M&S" acronimi di mud & snow ovvero fango e neve). La sigla M+S può essere affiancata dal simbolo del fiocco di neve che rappresenta un'ulteriore certificazione, fatta da un ente terzo, che garantisce ulteriormente l'idoneità dello pneumatico nelle prestazioni invernali (la sigla M + S è invece un'autocertificazione del costruttore).

In ogni caso, come previsto dalla normativa vigente, si ricorda che gli pneumatici devono essere installati in una delle misure riportate sul documento di circolazione, della stessa marca e dello stesso tipo sul medesimo asse, avere il battistrada con disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e circonferenza; con intagli profondi almeno 1,60 mm per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, 1,00 mm per i motoveicoli e 0,50 mm per i ciclomotori laddove per intagli principali si intendono le scanalature larghe che si trovano nella zona centrale del battistrada che copre all'incirca i tre quarti della superficie dello stesso.

Per la sicurezza della circolazione e l'incolumità degli utenti della strada, si raccomanda di montare pneumatici invernali omologati nel periodo indicato in quanto, soprattutto in condizioni climatiche particolarmente rigide con manto stradale innevato o ghiacciato, è fondamentale rendere il veicolo più sicuro aumentando la tenuta di strada e la capacità di frenata.



