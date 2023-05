Ecco 930, la Brabus più potente di sempre su base Mercedes

Si chiama 930 la Brabus più potente di sempre realizzata utilizzando come base meccanica di partenza una Mercedes Amg-GT 63 S E-Performance. La proposta dell'officina di Bottrop mette sul piatto la bellezza di 930 Cv e una coppia di 1.550 Nm. Il tutto per emozioni di guida che promettono di essere iperadrenaliniche, grazie anche a una velocità massima autolimitata elettronicamente a 316 km/h e a uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi.



Guarda le fotoBrabus 930

Ampio uso di fibra di carbonio per componenti tecniche ed estetiche, interne ed esterne, cerchi forgiati monoblocco a 10 razze, da 21 pollici all'anteriore e da 22" al posteriore, che rispettivamente calzano pneumatici 275/35 ZR 21 e 335/25 ZR 22, insieme a motore elaborato, vistose prese d'aria e appendici aerodinamiche maggiorate, sono il biglietto da visita della vettura, che presenta una forte caratterizzazione estetica anche nell'abitacolo.

Per questa realizzazione sono state ottimizzate sia la power unit ibrida del veicolo che ha visto salire la potenza generata dall'unità elettrica sino a 204 Cv. Gli interventi più importanti, però, hanno riguardato il V8 benzina biturbo di 4,0 litri di Casa Mercedes. Sono state sostituite le turbine standard ed è stata innalzata la loro pressione di esercizio sino a 1,8 bar. Moduli aggiuntivi PowerXtra permettono di controllarne il funzionamento, istante per istante, per incrementare la potenza in uscita, senza compromessi per l'affidabilità. Sono state adottate nuove mappature ed è stato rivisto il sistema di iniezione.

Nel complesso, i numerosi interventi apportati, compresa l'adozione di scarichi più performanti, hanno permesso di incrementare la potenza del V8 di 87 Cv, con un'erogazione aggiuntiva di 100 Nm nel punto di picco massimo di coppia.

La Brabus 930 viene proposta al prezzo di 323.435 euro più tasse. Il preparatore offre anche kit di trasformazione per le Mercedes-Amg GT 63 S E Perfomance già circolanti.