Mercedes Classe E entra nel futuro con molto più software

Il rapido sviluppo dei modelli 100% elettrici (che in Casa Mercedes si chiamano EQ) sta modificando in modo quasi altrettanto radicale le auto convenzionali della Stella a Tre Punte, quelle con motori termici elettrificati. Lo dimostra la nuova generazione della Classe E, presentata oggi con un evento digitale incentrato sostanzialmente sull'evoluzione dell'interfaccia uomo-macchina, che è conseguenza del debutto di una nuova architettura elettronica che - sottolinea l'azienda - "è più basata sul software e meno sull'hardware".



Nella Classe E le funzioni di calcolo di domini, precedentemente separati, si svolgono ora sfruttando un singolo processore. Gli schermi e il sistema di infotainment Mbux condividono così un nuovo potentissimo computer di bordo centrale. Questa forma di rete migliora le prestazioni e la velocità dei flussi di dati.

Grazie all'elettrificazione sistematica e al ridimensionamento intelligente, la nuova Classe E stabilisce nuovi standard di efficienza, come dimostra il fatto che metà di tutti i modelli saranno ibridi plug-in di quarta generazione.

Questa percentuale elevata sarà disponibile già al lancio sul mercato dato che tre delle sei versioni di nuova Classe E combinano i vantaggi del motore a combustione con quelli del sistema propulsivo elettrico.

Oltre al turbocompressore, sia i motori diesel che quelli a benzina di Classe E sono dotati di un supporto intelligente rappresentato da un generatore di avviamento integrato (ISG) e quindi classificati mild hybrid. Grazie a una nuova batteria, la potenza del motore elettrico è però stata aumentata da 15 a 17 kW e la coppia a 205 Nm.

La gamma delle nuove Classe E mild hybrid per l'Europa prevede i modelli E 200 benzina da 204 Cv, la E 220 d alimentata a gasolio da 197 Cv e la variante E 220 d 4Matic con 197 Cv. Tre anche le plug-in tutte a benzina: E 300 e con potenza di sistema pari a 230 kW (305 Cv) anche in variante 4Matic e la E 400 e 4Matic da 280 kW (375 Cv). Le Phev hanno autonomie elettriche comprese fra 95 e 115 km.

Lunga 4949 mm, larga 1880 e alta 1468 nuova Classe E mantiene il tradizionale look e le proporzioni delle classiche berline Mercedes a tre volumi. Lo sbalzo anteriore corto e il cofano lungo sono seguiti da un abitacolo arretrato e generosamente dimensionato, anche grazie al passo allungato di due centimetri (2961 millimetri) rispetto alla serie precedente. La capacità del bagagliaio arriva a 540 litri.

Esternamente spiccano la griglia del radiatore con superficie nera - che si collega con i fari - soluzione simile ai modelli Mercedes-EQ. A seconda della linea di equipaggiamento questo inserto in nero lucido ha un disegno tridimensionale progressiva o classica. Come optional è disponibile anche una cornice della griglia del radiatore retroilluminata. In coda debutta invece nella fanaleria un doppio motivo Led che richiama la Stella a Tre Punte.