Mercedes Classe E, alla scoperta di interni da fantascienza

La rivoluzione digitale che accompagna il debutto di nuova Classe E può essere scoperta già al momento di salire in auto, cioè entrando in un mondo che solo qualche anno fa sarebbe stato considerato 'fantascientifico'. La nuova Mercedes si apre e si avvia tramite smartphone. In tal modo, il proprietario del veicolo può assegnare di volta in volta diversi diritti, condivisi da un massimo di 16 persone. Al momento del lancio sul mercato, la chiave digitale del veicolo è compatibile con iPhone 11 e versioni successive (eccetto iPhone SE) e Apple Watch 6 ad esclusione di Apple Watch SE.

Le sorprese cominciano con il nuovo Active Ambient Lighting (optional) completo di Sound Visualisation, sistema che permette di 'vedere' sulla fascia luminosa dell'illuminazione d'ambiente attiva brani musicali e suoni di film o App. Grazie a nuove App di terze parti e soprattutto al sistema con selfie e videocamera, il programma di intrattenimento di Classe E è più interattivo che mai.

Al lancio sul mercato, sul display centrale saranno disponibili la piattaforma di intrattenimento TikTok, il gioco Angry Birds, l'applicazione collaborativa Webex e l'applicazione per videoconferenze Zoom, oltre al browser Vivalli. In particolare la videocamera (elemento opzionale dell'Mbux Superscreen) collocata sulla parte superiore del cruscotto permette sia di alimentare i social con selfie che non obbligano a impugnare lo smartphone sia a partecipare con immagini di alta qualità alle videochiamate.

Per Classe E Mercedes-Benz ha lavorato (e sta lavorando) sull'uso dell'intelligenza artificiale (AI) applicata alle funzioni di confort in abitcolo. L'auto può già oggi apprendere quali sistemi e quali regolazioni vengano utilizzate più frequentemente. Sono interessanti novità il programma Anti-Travel Sickness di Energizing Comfort e la funzione di biofeedback di Energizing Coach che riduce la sensazione di stress con esercizi di respirazione.



Grazie al 'blocco intelligente' dello schermo del passeggero in un numero sempre maggiore di Paesi chi siede a fianco del guidatore può guardare contenuti dinamici come TV o streaming video anche durante il viaggio. Il sistema è basato su telecamera interna della Classe E e utilizza un concetto di filtraggio migliorato in modo che il conducente non possa vedere i contenuti sullo schermo del passeggero durante la guida.

Di elevato livello anche gli Adas e i sistemi di guida autonoma. Con Attention Assist che lavora in combinazione con la telecamera nel display 3D del conducente l'auto rileva segni di microsonno e richiamare l'attenzione.

Dal monitoraggio degli occhi del conducente il sistema fa scattare un avviso acustico e - se il conducente continua a non prestare attenzione alla situazione del traffico - prima viene fatto partire un secondo avviso e successivamente viene avviato un arresto di emergenza. Classe E è predisposta per Automated Valet Parking (guida autonoma di livello 4). L'auto dispone della tecnologia di bordo per parcheggiare e uscire dalla piazzola in modo completamente automatico senza conducente a bordo. Il prerequisito è naturalmente che le leggi del Paese dove circola l'auto consentano il funzionamento del parcheggio automatizzato e gli impianti siano dotati delle infrastrutture necessarie. .