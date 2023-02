Honda Integra in Cina anche con il cambio manuale

La Honda Integra arriva sul mercato cinese ed è offerta anche con il cambio manuale, come rivela CarNewsChina. Si tratta di uno dei pochi modelli venduti in Cina con questa soluzione tecnica. Realizzata dalla joint venture GAC-Honda, si basa sull'undicesima generazione della Civic. Infatti, presenta in gamma anche la variante ibrida con motore da 2 litri a ciclo Atkinson.

Mentre, la versione hatchback può essere scelta anche con il motore 1.5 turbo da 180 CV e 240 Nm di coppia, sia con la trasmissione CVT, che con il cambio manuale a sei marce. A corollario, Honda ha aggiunto alla Integra manuale, la livrea bicolore con tetto nero, e modifiche al design sottolineate dallo spoiler posteriore, dal diffusore e dai due terminali di scarico cromati.