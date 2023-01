Il marchio Vanwall ritorna con la Vandervell S

Dopo un glorioso passato nella Formula 1, il marchio Vanwall trova un nuovo inizio nella mobilità elettrica con la Vandervell S.

Parliamo di una berlina che sfoggia velleità sportive ammantate in uno stile retrò, vagamente ispirato ai mostri del Rally quali Audi Quattro e Lancia Delta S4. I profili squadrati sono il tema principale sul muso come sul retro, mentre di lato si notano parafanghi che ospitano cerchi da 22" e spoiler posteriore sul tetto. Il colore di lancio è il classico verde che richiama le origini inglesi del brand Vanwall.

Gli interni della vettura sono caratterizzati da un abitacolo concepito per offrire una posizione di guida ad hoc e la massima ergonomia. L'impostazione sportiva viene enfatizzata da materiali di qualità come la pelle pregiata e la fibra di carbonio, utilizzata in largma misura per garantire quella leggerezza funzionale a prestazioni notevoli.

Quelle garantite dalla Vanwall Vandervell S 4wd da 320 Cv e 450 Km di autonomia, in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 4,9 sec fino alla velocità massima di 185 km/h. La Vandervell S Plus 4wd da 580 CV e autonomia di 420 km, riesce a fare acnora meglio: 3,4 secondi sullo 0-100 e velocità massima di 260 km/h.