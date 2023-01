La nuova BMW M3 CS debutterà entro fine mese

Bmw protagonista nell'ormai imminente 24 Ore di Daytona 2023. In gara con il debutto nel nel World Endurance Championship della Bmw M Hybrid V8, nel paddock con la presentazione della nuova BMW M3 CS, la versione più estrema dell'iconica berlina sportiva bavarese.

La M3 Competition Sport si posizionerà un gradino sopra la M3 Competition, distinguendosi sul piano estetico per alcune modifiche volte a migliorare aerodinamica e dinamismo. Tra questi, è probabile l'adozione di uno splitter anteriore in fibra di carbonio, in grado di garantire anche un risparmio di peso.

Anche la potenza del propulsore benzina 3.0 litri a 6 cilindri lieviterà rispetto ai 510 CV e 650 Nm di coppia accreditati alla M3 Competition, avvicinandosi ai 543 CV e 600 Nm di M3 e M4 CSL. Anche il prezzo di partenza, inevitabilmente, sarà sensibilmente superiore rispetto agli oltre 100.000 necessari per acquistare una M3 Competition.