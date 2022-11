Mini Remastered Marshall Edition debutto ultra rock a Parigi

Dopo la presentazione nel mercato 'domestico' dello scorso aprile, la Mini Remastered - cioè la lussuosissima riedizione della prima generazione firmata da Alec Issigonis e prodotta dalla David Brown Automotive - ha debuttato nella edizione 'Marshall' anche in Francia, esposta al Citadium Paris sugli Champs Elysees. Questa versione ancor più esclusiva (si parla di un costo di 120mila euro) a tema rock 'n' roll sarà in mostra nella Capitale francese fino al 12 dicembre ed evidenzia, essendo stata relizzata con guida a sinistra, di essere stata pensata anche per mercati diversi dalla Gran Bretagna. Mini Remastered Marshall Edition sarà disponibile in 60 esemplari in tutto il mondo, equipaggiata con un motore Serie A di 1,33 litri con 83 Cv di potenza e 133 Nm di coppia che - attraverso la presenza di un cambio manuale a cinque marce - permettono di scattare da 0 a 100 km/h in 8,9 secondi.

La velocità massima è di 145 km/h valore questo che è più che coerente per un modello che, seppure costruito oggi, affonda le sue radici alla fine degli Anni '50.

Ogni edizione Marshall comprende un amplificatore per chitarra a valvole, sistemato nel bagagliaio rivestito in pelle e affiancato da un sistema audio a 8 altoparlanti.

"Mini Remastered Marshall Edition è uno straordinario esempio di design di precisione e qualità artigianale, che unisce due marchi britannici - ha dichiarato Michelle Gay direttore vendite e marketing - È una versione moderna, rock and roll di una delle forme più iconiche della Gran Bretagna, e siamo lieti di portarla nel cuore di Parigi, la capitale mondiale della moda e dello stile".