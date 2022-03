Maserati GranTurismo Folgore, prima elettrica del Tridente

Casa costruttrice ultracentenaria che ha sempre scritto la sua storia basandosi su due valori centrali - l'innovazione tecnologica e la sportività - Maserati conferma ora il rispetto delle tappe annunciate nel settembre 2020 in occasione dell'evento 'Time to be Audacious' con il debutto, seppure come anticipazione, del suo primo modello elettrico.

Con la nuova GranTurismo Folgore, che arriverà sul mercato il prossimo anno (anche in variante ICE) quello del Tridente diventa il primo marchio italiano di auto di lusso a realizzare modelli completamente elettrici. Questo primo step sarà accompagnato egualmente nel 2023 dal debutto della variante Folgore (la denominazione scelta da Maserati per tutte le varianti Bev dei suoi modelli) del nuovo suv Grecale, prossimo ad essere lanciato in Italia attorno a luglio, negli Usa in autunno e a seguire negli altri mercati.

L'annuncio è stato dato, a margine della conferenza in streaming sui risultati 2021, dal Ceo di Maserati Davide Grasso, che ha ribadito come sarà la Casa del Tridente il primo luxury brand a completare la line-up elettrica entro il 2025.

"Entro il 2025 - ha detto Grasso - tutti i modelli Maserati avranno una versione anche 100% elettrica: la super sportiva MC20, la futura generazione della sport sedan Quattroporte e il nuovo full-size suv Levante completeranno l'offerta Maserati Folgore, per attrarre nuovi luxury consumer in tutti i segmenti di mercato".

Grasso ha anche ribadito che "entro il 2030 l'intera gamma Maserati sarà completamente elettrica" e che questo traguardo corrisponde a quanto fissato dal piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis annunciato lo scorso primo marzo. Tutti i nuovi modelli Maserati saranno sviluppati, ingegnerizzati e prodotti al 100% in Italia e adotteranno sistemi con propulsione elettrica in grado di fornire elevata innovazione e alte prestazioni, tipiche del DNA del brand.

La nuova GranTurismo Folgore sarà la prima vettura nella storia di Maserati ad adottare soluzioni 100% elettriche.

Costruita presso il polo produttivo di Mirafiori, offrirà soluzioni tecniche d'avanguardia derivate dalla Formula E (specialità che vedrà il ritorno ufficiale in pista del Tridente) e prestazioni di assoluto rilievo, pur con il confort e l'eleganza tipiche delle Maserati.

E' stato Francesco Tonon, head of product planning, Fuoriserie e Classiche di Maserati, ha entrare nel dettaglio di questa splendida sportiva. "Questa auto sportiva di lusso elettrica è stata pensata e progettata per unire la capacità costruttive 100% italiana con le tecnologie della Formula E. Dal mondo delle competizioni - ha detto - arrivano la costruzione leggera con tecnologie multimateriali applicata all'architettura, alla carrozzeria e ai propulsori".

Altri punti di forza sono gli inverter mutuati dalla Formula E e la speciale conformazione della batteria che ha permesso di ottenere il baricentro più basso nell'ambito delle sportive elettriche, a tutto vantaggio della guidabilità. Per la nuova GranTurismo Folgore, che dispone di tre motori con una potenza complessiva di oltre 1.200 Cv, Maserati prevede prestazioni record nell'ambito dei Bev: accelerazione 0-100 in poco più di 2 secondi e una velocità di punta superiore a 300 km/h.

Prestazioni di massimo livello, che troveranno riscontro anche nella facilità e rapidità di ricarica del sistema Folgore.